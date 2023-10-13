МАНДРИКІВСЬКА.16 років з дня ТРАГЕДІЇ

13.10.2023 20:30

😢 23 жертви, найменшій було усього 5 років. У Дніпрі вшанували пам’ять загиблих у багатоповерхівці по вулиці Мандриківській.

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