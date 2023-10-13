Пройти зиму й дати потужну відповідь на російські удари по містах України – на це зараз спрямована вся робота – звернення Президента Володимира Зеленського

13.10.2023 22:14

Візит Марка Рютте, Премʼєр-міністра Нідерландів, його команди. Наші перемовини. Є рішення щодо ракет для «Петріотів»: Нідерланди дають додаткові ракети. Ми сьогодні обговорили з Марком й інші спільні кроки для оборони України.

Окрема увага – захисту Одеси, усього нашого Півдня, від дунайських портів до портів Великої Одеси. Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки. І чітко підтримує те, що ми маємо зберегти і посилювати це наше значення.

Від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн

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