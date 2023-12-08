Грошей буде менше, але більше витрат на підтримку ЗСУ. Про бюджет області на 2024 рік

Депутати обласної ради ухвалили бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік. Його обсяг – 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. Через вилучення із місцевих бюджетів військового ПДФО, кошторис зменшився на 18%. Але всі соціальні статті захищені. 7 мільярдів 400 мільйонів гривень – це власні доходи областіі. Решта грошей – субвенції з державного та місцевого бюджетів. Найбільше наступного року витратять на підтримку Сил оборони, на безперебійну роботу критичної інфраструктури та допомогу жителям, які постраждали через агресію рф

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