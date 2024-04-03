Цікава інженерія. Хто і навіщо провів канікули в TECHNO-ТАБОРІ Інтерпайп? Поки одні батьки не знають, куди подіти дітей під час канікул, малечу працівників Інтерпайп розважали у техно таборі компанії. Дітей і на екскурсії водили, і десятки майстер-класів організовували. Конструювали літаки та ракети, проходили різноманітні квести. Головне ж — цей табір не схожий на решту інших — бо тут діти в ігровій формі буквально поринули у наукові, інженерні та технічні професії. Які емоції отримали та чому навчились?

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