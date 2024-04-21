Диво реабілітації! Врятувався завдяки кріслу. В RECOVERY дали другий шанс на повноцінне життя!

В його будинок влучила ракета, а він вижив завдяки звичайному компютерному кріслу. Три години провів під завалами, дихав лише через отвори у стільці. Цю історію порятунку підлітка з Донеччини ми розповідали буквально місяць тому. І тепер у Дніпрі в одному з найкращих реабілітаційних центрів Рекавері, його буквально наново вчать ходити. Як хлопець, який міг залишитись прикутим до ліжка, отримав другий шанс завдяки дивам реабілітації?

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