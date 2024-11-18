Символ культури і спорту Дніпра став РУЇНОЮ! Куди зникли МІЛЬЙОНИ на відбудову “Метеору”?
Що не знищили російські ракети, розграбують маргінали та підрядники. Це про легендарний для Дніпра льодовий палац спорту “Метеор”. За останні 10 років комплекс тричі намагались відновити. А обіцяна реконструкція обернулася на пустку, де зникає все, що має цінність. Як зі справжнього символу культурного життя будівля стала черговою руїною? Кому це вигідно, хто відповість і куди зникли 36 бюджетних мільйонів на відновлення? Репортаж нашої Анастасії Вільхової.