Символ культури і спорту Дніпра став РУЇНОЮ! Куди зникли МІЛЬЙОНИ на відбудову “Метеору”?

18.11.2024 15:10

Що не знищили російські ракети, розграбують маргінали та підрядники. Це про легендарний для Дніпра льодовий палац спорту “Метеор”. За останні 10 років комплекс тричі намагались відновити. А обіцяна реконструкція обернулася на пустку, де зникає все, що має цінність. Як зі справжнього символу культурного життя будівля стала черговою руїною? Кому це вигідно, хто відповість і куди зникли 36 бюджетних мільйонів на відновлення? Репортаж нашої Анастасії Вільхової.

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