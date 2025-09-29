Плануємо контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Провів Технологічну Ставку. На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній – учора я детально спілкувався й сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати.

Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди.

Окремо говорили з військовими щодо оперативної ситуації, була доповідь Головкома. Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже, і це від початку операції, більш ніж 174 квадратних кілометри і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні втрати. Були доповіді щодо ситуації в Куп’янську, щодо ситуації в прикордонні Харківщини, щодо районів на стику Донецької та Дніпровської областей. І непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це.

Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили ефпівішкою російський військовий вертоліт – багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади – дякую вам, хлопці! Говорив із Президенткою Санду, привітав із перемогою на парламентських виборах. Це історичні вибори – Молдова на них змогла виграти значно більше, ніж захист від дестабілізації, яку Росія просуває. Молдова виграла шанс бути у Європі. Це хороші економічні, соціальні перспективи.

Взяв також сьогодні я участь у роботі Варшавського безпекового форуму. Хоч це й онлайн, але доволі продуктивно. У нас у Європі виклики для всіх спільні, і треба спільно реагувати. Санкції проти Росії важливі – ми очікуємо на 19-й пакет. Потрібна також підтримка для нашого захисту та створення спільних інструментів захисту – потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет. Значною підтримкою може бути й обмеження російської деструктивної діяльності на морі: якщо дійсно танкери, що їх використовує Росія, також використовуються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським, і іншими морями. Важливо діяти сильно. Росія іншого не розуміє. Росіяни мають знати, де кордони й де межа. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!