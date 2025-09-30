Реактивні “шахеди” атакували середмістя Дніпра! Шокуючі кадри

Реактивний гул, атака дронів, палаючі автівки – все це жахлива реальність сьогоднішнього дня в центрі Дніпра. Реактивні “шахеди” атакували середмістя Дніпра! Дивіться шокуючі кадри з місця події. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

