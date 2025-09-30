Сенсаційний вирок: Вижила після клінічної смерті і перемогла у суді!

Сенсаційний вирок. У Дніпровському апеляційному суді завершили розгляд справи, в якій постраждала відома журналістка Ольга Журавель. Минулого року вона дивом вижила в моторошній ДТП. Пережила клінічну смерть, два тижні була у комі та 9 місяців провела у лікарні. Суд першої інстанції визнав її кривдника винним та призначив йому 4 роки умовно. А ще позбавив права кермування автівкою та зобов’язав сплатити моральну шкоду. Але винуватець автотрощі вирішив оскаржити вирок. Рішення апеляційного суду виявилось буквально сенсаційним. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

