Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

Шановні українці!

Зараз у Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів – удар був цілеспрямований по центру міста. Нажаль, постраждали люди. Загалом увесь день для східних регіонів – Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина – це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом. На Чернігівщині був удар по підстанції – зараз триває відновлення. На Сумщині в ніч на цей день росіяни вбили цілу родину просто вбили в будинку. Жінка, чоловік, двоє маленьких дітей – чотири й сім років діткам було. Жінка була вагітна. Удар російського дрона. Мої співчуття рідним та близьким. Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків. Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні. Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується. Правильні сигнали отримуємо зі Сполучених Штатів Америки, від інших наших партнерів – сигнали, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, до перемовин, до миру, до зустрічей – тих форматів, які можуть реально допомогти й від яких Росія ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію.

Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації.

Також провів санкційну нараду із секретарем РНБО та уповноваженим щодо санкцій. Завдання чітке – щоб санкції завдавали більше болю, більше відчутних наслідків для Росії. У жовтні має прискоритись робота із синхронізації санкцій, зокрема наших санкцій у юрисдикціях партнерів. Ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу, який буде вагомим аргументом і з американцями – щоб їхній тиск не відставав від тиску Європи та інших суб’єктів «Великої сімки». Я доручив також готувати продовження санкцій, строк яких завершується. Зараз, за вересень, було п’ять наших нових санкційних пакетів. Були також рішення партнерів, які допомагають. Багато в чому санкції Європи, санкції Канади, санкції Сполучених Штатів базуються на наших українських пропозиціях. Ми за це дуже вдячні партнерам.

Говорив сьогодні з Генсеком ООН Гутеррішем. Я подякував за підтримку, розповів про наші зусилля, щоб повернути українських наших полонених, наших дорослих і повернути наших українських діточок, які утримуються в Росії. Ми готуємо нашу резолюцію для Генсамблеї щодо викрадених Росією дітей. Ми працюємо з країнами, щоб було результативне голосування, щоб був найголовніший результат – повернення наших людей, повернення наших дітей. Ще одне.

Сьогодні українська розвідка разом із МЗС евакуювали з Гази ще 57 людей, із них 48 – громадяни України, 16 дітей. Загалом за майже два роки нашими силами евакуйовано з Гази ще 422 людини, і не тільки громадян України, але й громадян держав-сусідів. З американської ініціативи є домовленість урегулювати всю ситуацію в Газі. І не тільки для цього регіону – для багатьох у світі це має значення. Важливі пропозиції Президента Трампа – ми говорили сьогодні і з Генсеком ООН про це. Це хороший шанс на врегулювання. Ми готові зробити свій внесок, щоб американські пропозиції спрацювали. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя, усім, хто повертає силу міжнародному праву й міжнародній звичці поважати народи, поважати життя людей та зупиняти війни. Це найголовніше.

Слава Україні!