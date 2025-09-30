Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.09.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 30.09.2025 щодо російського вторгнення Слава Україні!

Розпочалася 1315-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень.

Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль. На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, вертоліт, 301 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 90 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!