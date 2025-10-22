У Кам’янському після капремонту відкрили навчальний осередок для вивчення предмета “Захист України”

22.10.2025 12:23
У Кам’янському після капітального ремонту відкрили оновлений навчальний осередок для вивчення предмета “Захист України”. Місто не лише вчасно реалізувало державну ініціативу, а й створило один з найбільших та найсучасніших просторів в регіоні. Навчальний простір відвідують більш як тисяча старшокласників із 25 шкіл правобережної частини Кам’янського. Там проходять практичні заняття з основ безпеки життєдіяльності, тактичної медицини, фізичної підготовки, самозахисту та правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Щоденно на навчання приходять до 170 учнів. Завдяки державній субвенції та співфінансуванню з місцевого бюджету навчальні простори повністю оснащені всім необхідним: сучасним обладнанням, тренажерами та макетами, засобами індивідуального захисту, мультимедійною технікою та новими меблями. Учні кажуть, такі уроки зовсім не схожі на звичайні — вони цікаві та динамічні, а ще повністю орієнтовані на практичну роботу. Раніше будівля, у якій проходять заняття, перебувала у незадовільному стані. Нині у закладі відремонтовали фасад, замінили комунікації, встановили нові енергоощадні вікна, а також провели внутрішні ремонтні роботи та благоустрій прилеглої території. Усе зробили коштом міського бюджету.

