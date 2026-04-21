“VIVA! Найрозумніші!” – у Кам’янському відбулась церемонія нагородження дітей, які досягли успіхів у навчанні

21.04.2026 18:36
“VIVA! Найрозумніші!” У Кам’янському минула церемонія нагородження для учнів, які досягли освітніх успіхів і продемонстрували високі результати на міському, обласному та міжнародному рівнях. Разом із молоддю нагородили педагогів та заклади освіти, які допомогли школярам досягти вагомих результатів. Під час церемонії додали — високу планку тримають і юні науковці Кам’янського в Малій академії наук. Власне знання дітей відзначають не тільки на регіональному рівні, їхні здобутки вже давно вийшли за межі країни. Вони гідно представляють Кам’янське на престижних міжнародних платформах, таких як «I-FEST 2026», Олімпіада Геніїв та наукових конкурсах, Ай-сеф та Інве́нта Ю-Ей.

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.04.2026

22.04.2026 8:16
Vazhlyvo Shhob Vidbulosya Rozblokuvannya Yevropejskogo Paketa Pidtrymky Dlya Ukrayiny Zaraz Zhodnyh Pryvodiv Dlya Blokuvannya Buty Ne Mozhe Zvernennya Prezydenta

Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента

21.04.2026 20:40
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.04.2026

21.04.2026 8:25
Ukrayina Maye Uvijty V Nastupnu Zymu Pidgotovlenoyu Vidpovidalnist Za Cze Personalna Dlya Vsih Kerivnykiv Zvernennya Prezydenta

Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента

20.04.2026 20:50
De Najgirshi Dorogy Ta Koly Yih Vidremontuyut Realnyj Stan Tras Na Dnipropetrovshhyni

Де найгірші дороги та коли їх відремонтують? Реальний стан трас на Дніпропетровщині!

20.04.2026 16:03
Do Vseukrayinskogo Dnya Dovkillya U Kam Yanskomu Vysadyly Dereva I Kushhi

До Всеукраїнського дня довкілля у Кам’янському висадили дерева і кущі

20.04.2026 15:36