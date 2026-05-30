У Кам’янському в 15-ти закладах освіти працюють “Простори освітньої безпеки”

18:21 30.05.2026
У Кам’янському в 15-ти закладах працюють “Простори освітньої безпеки”. Це сучасні класи, створені для підтримки дітей, формування безпечного середовища та посилення превентивної роботи у школах. Проєкт реалізовано у співпраці з Нацполіцією та організацією “Міжнародний комітет порятунку в Україні”. За сприяння партнерів цьогоріч сучасні простори було облаштовано у 10 закладах освіти Кам’янського. Простори освітньої безпеки оснащені сучасними меблями, комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням. Тут учні можуть отримати підтримку та консультації, взяти участь у профілактичних заходах з протидії булінгу та правопорушенням. До роботи у “Просторах освітньої безпеки” залучатимуться інспектори служби освітньої безпеки, практичні психологи, соціальні педагоги та інші фахівці. Головна мета – щоб кожна дитина почувалася захищеною, почутою та впевненою у шкільному середовищі. Простори освітньої безпеки у сучасних реаліях – це база знань, яка допоможе дитині не розгубитись у складних ситуаціях.

