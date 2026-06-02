У ліцеї №29 відкрили оновлений шкільний музей “Простір пам’яті: голоси мужності та свободи”

16:16 02.06.2026
U Liczeyi N29 Vidkryly Onovlenyj Shkilnyj Muzej Prostir Pamyati Golosy Muzhnosti Ta Svobody

У Кам’янському ліцеї №29 відкрили оновлений шкільний музей “Простір пам’яті: голоси мужності та свободи”. Він з’явився завдяки учням закладу, які здобули перемогу в “Бюджеті участі”. Новий простір об’єднав різні історичні епохи: “Бою на Аульському плацдармі” 1943-го до подій українських революцій та сучасної війни за незалежність. Окреме місце в експозиції посіли особисті речі полеглих воїнів, які передали їхні родини та побратими.
Важливою частиною експозиції став меморіальний блок “Назавжди в строю”. Тут імена дев’ятьох випускників ліцею, які віддали свої життя у запеклих боях за територіальну цілісність та свободу України.
Створення такого простору – ідея самих учнів. Кажуть: хотіли не просто зберегти історію, а зробити її живою та змістовною для своїх однолітків. Багато учнів називають цю війну особистою, адже їхні найрідніші люди зараз на передовій.
Нове покоління кам’янчан завжди пам’ятатиме тих, хто виборював незалежність України ціною власного життя, сподіваються у ліцеї.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Raketnyj Udar Po Dnipru Naslidky Ataky Ta Pershi Kadry Z Misczya Podij

Ракетний удар по Дніпру: наслідки атаки та перші кадри з місця подій!

11:54 02.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 02.06.2026

8:37 02.06.2026
Za Sichen Traven Czogo Roku Nashi Voyiny Zmogly Urazyty 15 Rosijskyh Npz Zvernennya Prezydenta

За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ – звернення Президента

21:25 01.06.2026
Sportyvni Shkoly Kam Yanskogo Provely U Dorosle Zhyttya 74 Vypusknykiv

Спортивні школи Кам’янського провели у доросле життя 74 випускників

13:37 01.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.06.2026

8:31 01.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 31.05.2026

8:07 31.05.2026