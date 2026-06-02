У ліцеї №29 відкрили оновлений шкільний музей “Простір пам’яті: голоси мужності та свободи”

У Кам’янському ліцеї №29 відкрили оновлений шкільний музей “Простір пам’яті: голоси мужності та свободи”. Він з’явився завдяки учням закладу, які здобули перемогу в “Бюджеті участі”. Новий простір об’єднав різні історичні епохи: “Бою на Аульському плацдармі” 1943-го до подій українських революцій та сучасної війни за незалежність. Окреме місце в експозиції посіли особисті речі полеглих воїнів, які передали їхні родини та побратими.

Важливою частиною експозиції став меморіальний блок “Назавжди в строю”. Тут імена дев’ятьох випускників ліцею, які віддали свої життя у запеклих боях за територіальну цілісність та свободу України.

Створення такого простору – ідея самих учнів. Кажуть: хотіли не просто зберегти історію, а зробити її живою та змістовною для своїх однолітків. Багато учнів називають цю війну особистою, адже їхні найрідніші люди зараз на передовій.

Нове покоління кам’янчан завжди пам’ятатиме тих, хто виборював незалежність України ціною власного життя, сподіваються у ліцеї.

