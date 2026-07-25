У Кам’янському облаштували новий простір для дітей з інвалідністю

Більше можливостей для дітей та підтримка їхніх батьків. У Кам’янському розширюють мережу соціальних послуг. На лівобережжі стартували роботи з облаштування нового відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Це вже другий подібний простір у місті. Перший успішно запрацював минулого року в центральній частині. Новий заклад створюють на прохання місцевих родин, аби соціальні послуги стали ще ближчими та зручнішими. Сучасне відділення денного догляду для дітей з інвалідністю створюють на базі Дніпровського відділу надання соцпослуг. Заняття для малечі планують розпочати вже у вересні. Заклад працюватиме у дві зміни і зможе приймати до тридцяти дітей щодня — віком від трьох до вісімнадцяти років. Команда фахівців допомагатиме розвивати навички самообслуговування, соцадаптації та комунікації у безпечному середовищі. Простір враховує всі інклюзивні потреби. Для батьків же створення такого центру — необхідна допомога та можливість вивільнити час для вирішення власних справ. Адже так вони знатимуть, що їхні діти під надійним наглядом.

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