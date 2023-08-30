Який планшет купити для навчання та роботи: iPad 9 чи Lenovo Yoga Tab 11

Наразі, напередодні початку нового навчального року, є актуальним питання пошуку комп’ютерних пристроїв, за допомогою яких діти зможуть навчатися дистанційно. Багато фірм та підприємств також переводять співробітників на віддалену роботу.

Планшет є однією з альтернатив, особливо якщо обираєте потужніший девайс середньої або вищої цінової ланки. Поза усілякими сумнівами iPad ідеально підійде для цієї мети, адже у компактному корпусі сховано величезний потенціал: продуктивний процесор, камери для відеоконференцій, динаміки, мікрофони. Якщо під’єднати бездротову клавіатуру, за планшетом можна працювати як за звичайним ноутбуком.

Проте на ринку, окрім Айпад, представлено планшети й інших виробників. Відповідно, перед споживачем постає питання вибору. Розглянемо два популярних варіанти в приблизно однаковій ціновій категорії:

планшет Apple – iPad 9, що нині є найдешевшою пропозицією від Apple на ринку України;

Lenovo Yoga Tab 11 – цілком пристойний девайс з характеристиками, що справді вражають.



Порівняння популярних планшетів Apple та Lenovo

Для наочності складемо невеличку таблицю з основними характеристиками планшетів iPad 9 та Lenovo Yoga Tab 11:

Характеристика Apple iPad 9 10,2 Lenovo Yoga Tab 11 Ціна (гривні) 16 499 – 23 999 15 999, 17 999 (Wi-Fi LTE) Процесор A13 Bionic Qualcomm Snapdragon 662 або MediaTek Helio G90T Оперативна пам’ять (ГБ) 3 8 Вбудована пам’ять (ГБ) 64/256 256 ОС iPadOS 15 Android 11 Дисплей 10,2″, Retina, 2160 x 1620 11″, IPS, 2000 x 1200 Батарея До 10 годин відтворення відео До 15 годин Камери 8 МП (основна), 12 МП (фронтальна) 8 МП (основна), 8 МП (фронтальна)

Обидва планшети пропонують можливості, що вражають, вибір залежатиме від ваших уподобань і потреб.

Планшет iPad 9 чи Lenovo Yoga Tab 11: аналіз характеристик

Погляньмо на ключові аспекти, які можуть вас зацікавити.

Процесори

Apple iPad 9 оснащений потужним процесором A13 Bionic, який забезпечує високу продуктивність і відмінну швидкодію при багатозадачних операціях. Lenovo Yoga Tab 11 оснащений чипами Qualcomm Snapdragon 662 або MediaTek Helio G90T залежно від версії складання, які також у змозі впоратися з більшістю повсякденних завдань. Проте за даними тестів в бенчмарках ці сокети сильно поступаються Apple A13 Bionic.

Отже, якщо потрібен планшет для інтенсивної роботи з додатками, iPad 9, завдяки своєму процесору, є кращим варіантом.

Дисплеї

Обидва планшети пропонують яскраві та якісні дисплеї. Apple iPad 9 обладнаний 10,2-дюймовим Retina-дисплеєм з роздільною здатністю 2160 x 1620 пікселів. Lenovo Yoga Tab 11 має 11-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2000 x 1200 пікселів. Обидва дисплеї забезпечують чітке зображення і насичені кольори, але якщо важлива велика площа екрана для роботи, Yoga Tab 11 може бути кращим.

Додамо, що на користь Леново свідчить і той факт, що модель з підтримкою Сім-карти коштує на дві тисячі гривень дорожче. А доступ до мобільного інтернету може знадобитися взимку, якщо повторяться екстрені знеструмлення.

Планшет Lenovo має більше оперативної пам’яті та підтримку 4G. Але процесор, відверто, слабший. Це означає, що під справжнім навантаженням та в режимі мультизадачності ви стикаєтесь зі швидким розряджанням та перегріванням. Натомість стабільна операційна система iPadOS оптимізована під “залізо” Айпад, тому вам гарантована плавна робота додатків. Остаточне рішення лишається за покупцями.