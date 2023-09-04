Навушники Apple – практичний девайс для справжніх фанів

Виробники гарнітур пропонують багатофункціональні рішення своїм клієнтам, і компанія Apple не є винятком. Всі знають наскільки якісна та практична техніка цього бренду. Як додаток до смартфону, плеєра чи ноутбука завжди можна придбати пару навушників. Їхня сумісність гарантується з усіма пристроями без винятку, включаючи пристрої інших виробників.

Виділяють провідні та бездротові моделі. З ними можна ознайомитись тут https://comfy.ua/ua/nayshniki/brand__apple/, де є кілька актуальних моделей на вибір, їх детальні характеристики, параметри та фотографії для оцінки зовнішнього виконання. Оригінальне оформлення робить такі девайси ергономічними, зручними при активному використанні та надійними.

Різновиди аксесуарів

На даний момент у продажу є чотири варіанти виконання навушників Apple:

AirPods . Стандартні бездротові моделі у вигляді вкладишів, що доповнюються вбудованим мікрофоном. Максимальна якість відтворення гарантується за рахунок численних функцій та режимів. Для керування застосовується помічник Siri або Apple Watch. Протягом 5 годин гарантується безперебійна робота, але можна збільшити до 24 годин завдяки футляру; AirPods Pro . Вакуумні навушники, що доповнюються сабвуфером, є також бездротовою моделлю. Завдяки м’яким силіконовим вставкам S, M, L можна підібрати ідеальний розмір під будь-які вуха. Через надійну фіксацію гарантується відмінна шумоізоляція, до того ж вони не випадатимуть при надмірній активності. Стандарт захисту девайсу IP67; AirPods Max . Великі повнорозмірні моделі із мікропроцесором H1. Дозволяється підключення до будь-яких пристроїв, але найчастіше застосовуються у зв’язці з ноутбуком або моноблоком; EarPods . Дротова модель навушників, де рання модель має штекер mini-jack 3.5 мм, а в моделях нового покоління використовується Lightning. Доповненням є вбудований мікрофон.

Вибрати є з чого і все залежить від бюджету та особистих вимог.

Сумісність пристроїв

Дозволяється поєднання з будь-якими типами девайсів, де є бездротовий протокол Bluetooth, а у випадку з провідними моделями – відповідний роз’єм. Можна налаштувати автоматичну синхронізацію пристроїв після їх увімкнення, що є додатковим плюсом для автоматизації всіх процесів. Додатково можна синхронізуватися з iCloud. Також можлива синхронізація з пристроями, що працюють на ОС Android.