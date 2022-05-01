Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з «Азовсталі», будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей із Маріуполя – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники, наші захисниці!

Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з «Азовсталі». Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, людей, дзвінків, країн, пропозицій. Нарешті! Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей.

Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території. Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – передусім жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там, саме на «Азовсталі».

Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Дай Бог, щоб усе це не зірвалося! Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку.

Також я вдячний усім, хто брав участь у підготовці порятунку людей і хто забезпечує цей гуманітарний коридор. Вдячний кожному й кожній, хто домовлявся. Ірині Верещук як координатору цього процесу. Вдячний нашій розвідці. Нашій команді – Давиду, Андрію. А також партнерам, які долучилися й змогли допомогти, зокрема з ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей із «Азовсталі», з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але хоч би як було складно, вдалося врятувати понад 350 тисяч людей із районів бойових дій.

Обговорив ключові питання допомоги нашій державі зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ разом з делегацією Конгресу.

Ми вдячні всім партнерам, хто надсилає світу й Росії такі важливі, потужні сигнали підтримки України, відвідуючи нашу столицю в цих умовах і в такий складний час.

Провели з пані Пелосі чотири години дуже предметних переговорів – як то кажуть, багатоаспектних. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки.

Подякував за відродження історичної програми ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захистити свободу у Європі й точно може зробити це вдруге. Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу й допомогти в боротьбі за свободу.

Також подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів США.

Обговорили, яким чином можемо посилити санкції проти Росії так, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни та щоб обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції. Відчув підтримку наших ініціатив.

За вагомий особистий внесок у зміцнення нашої взаємодії та особисту щиру участь у захисті свободи нагородив пані Пелосі орденом княгині Ольги.

Сьогодні російські війська продовжили завдавати ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення. Били по складах агропідприємств. Зруйнували склад із зерном. Обстріляли також і склад із добривами. Продовжили бити по житлових кварталах на Харківщині, на Донбасі тощо.

Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста й громади на Дніпропетровщині.

Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно – не знаю. Зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть. Тільки буде збільшувати токсичність російської держави й кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії.

Збройні Сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари. І будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю.

Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям. Кожному й кожній, хто захищає державу і з 24 лютого, і з 2014 року.

Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим воїнам присвоєно звання Героя України. Понад 10 600 захисників і захисниць відзначені державними нагородами України.

Вічна слава всім, хто став на захист держави!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую вам.

Слава Україні!