Росія пробує знайти свою «диво-зброю», що свідчить про повний провал вторгнення та страх визнати допущені катастрофічні помилки – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Сьогодні один із представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

По-перше, привертає до себе увагу той факт, що їм доводиться економити ракети і якось це пояснювати. Тобто більш як дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі – тільки залишки.

По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською «бронею» без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки.

І ракетами, більшість із яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.

Що ж, у пропаганді нацистської Німеччини був такий термін «вундерваффе». Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою «вундерваффе». Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному та військовому рівні в Росії припустилися катастрофічних помилок. Тож будуть придумувати ще не одне «вундерваффе», поки Збройні Сили України й усі наші захисники й захисниці покроково звільнятимуть нашу землю.

Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку.

Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та строку загальної мобілізації. Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно.

Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста й громади, які перебувають під окупацією, під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні з нагоди Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення всього вільного на півострові Крим.

Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей. Йдеться про всіх бранців Кремля – і в Криму, і на окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту й допомоги від держави.

Акумулюємо також і всі можливі ресурси світу для підтримки України. Я вдячний Андрію Шевченку, нашому легендарному футболісту, за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United 24.

Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дає змогу, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі в один клік може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона й розмінування, медична допомога або відбудова країни.

І вже на початку червня зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участі Андрія Шевченка на підтримку United 24.

Подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений сьогодні пакет допомоги нашій державі. Обсяг – 9 мільярдів євро. А також за підтримку планів з відновлення України. Цей крок Єврокомісії є свідченням справжнього лідерства, на яке здатний Європейський Союз. І однозначно допоможе нам у боротьбі за нашу спільну свободу.

Говорив з новим Президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Привітав його з обранням на посаду. Запросив взяти участь у післявоєнній відбудові держави. Обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія цим вторгненням.

І, як це вже традиційно, ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. 197 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. П’ять із них – посмертно.

Також сьогодні мав честь вручити ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Героя України. Зокрема, полковнику Сергію Барановському за мужність та ефективність у боях на Донбасі. І полковнику Сергію Мусієнку за особисту хоробрість і успіхи у боях на Харківщині.

Вічна слава захисникам і захисницям України!

Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за нашу незалежність і свободу.

Слава Україні!