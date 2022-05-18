Микола Саляєв про психологічну підтримку військових та переселенців у воєний період

18.05.2022 21:18

Про психологічну підтримку військових, переселенців у воєний період поговормо з лікарем-психотерапевтом Миколою Саляєвим

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У люстрах Історичного музею знайшли “капсулу часу”

19.05.2022 9:40

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2022

19.05.2022 6:55

Росія пробує знайти свою «диво-зброю», що свідчить про повний провал вторгнення та страх визнати допущені катастрофічні помилки – звернення Президента України

18.05.2022 23:55

14-річний юнак утік з лікарні, щоб знайти рідних та загубився

18.05.2022 19:25

Парамедики з Великобританії провели тренінг із хімічного захисту

18.05.2022 18:19

На Дніпропетровщині 18 травня одну ворожу ракету збила ППО, інша зруйнувала інфраструктурний об’єкт

18.05.2022 12:15
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com