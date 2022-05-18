Mіські новини Новини Микола Саляєв про психологічну підтримку військових та переселенців у воєний період 18.05.2022 21:18 Про психологічну підтримку військових, переселенців у воєний період поговормо з лікарем-психотерапевтом Миколою Саляєвим Продовжити читання Уперед 14-річний юнак утік з лікарні, щоб знайти рідних та загубивсяНазад Росія пробує знайти свою «диво-зброю», що свідчить про повний провал вторгнення та страх визнати допущені катастрофічні помилки – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У люстрах Історичного музею знайшли “капсулу часу” 19.05.2022 9:40 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2022 19.05.2022 6:55 Новини Новини України Росія пробує знайти свою «диво-зброю», що свідчить про повний провал вторгнення та страх визнати допущені катастрофічні помилки – звернення Президента України 18.05.2022 23:55 Mіські новини Новини 14-річний юнак утік з лікарні, щоб знайти рідних та загубився 18.05.2022 19:25 Mіські новини Новини Парамедики з Великобританії провели тренінг із хімічного захисту 18.05.2022 18:19 Mіські новини Новини На Дніпропетровщині 18 травня одну ворожу ракету збила ППО, інша зруйнувала інфраструктурний об’єкт 18.05.2022 12:15