Пропонуємо державам-партнерам визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини – звернення Президента України

Українці і українки!

Усі наші захисники, наші захисниці!

Але також і наші партнери у світі. Сьогодні моє звернення ширше, ніж зазвичай. І присвячене це звернення предмету, над яким будемо працювати разом найближчим часом. А саме – компенсації усіх тих збитків, які Росія своєю агресією завдала Україні.

Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. У місті Лозова окупанти знищили будинок культури.

Звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишилося жодного місця для культури. Але до чого тут наша Харківщина? Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться.

Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спроби наступу на Донбасі. Вони знищили в попіл Рубіжне, Волноваху, як Маріуполь. Намагаються зробити те саме із Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами.

Вони роблять усе, щоб витравити будь-яке нормальне життя на Херсонщині, у тих районах Запорізької області, куди вони зайшли.

Усе це й багато іншого, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді.

По-перше, це звільнення. Ми маємо битися, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україні безпеку.

По-друге, це притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. І в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває.

Але, по-третє, ми працюємо й над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню – людьми, підприємствами, громадами й державою.

Російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали.

Звичайно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором. Але її визнання й не потрібно.

Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв’язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь й знати, що буде покаране.

Отже, ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат.

На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, із якого всі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нам.

Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядатиме позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

Зрозуміло, що виконання цього завдання не буде простим. Але насправді вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів.

Світ уже про це говорить. Тож маємо зробити. І починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами. Щоб агресор відчував, що війна здатна завдати максимальних збитків не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда.

Світ побачив, що наявні міжнародні організації та інструменти не можуть впоратися з усіма викликами. Тому треба не просто використовувати ті можливості, які вже існують, а й пропонувати нові. Це буде дієво.

Говорив сьогодні про відповідальність Росії за цю війну і з представниками Ірландії, які відвідали Україну. Голови обох палат ірландського парламенту були в столиці. Провели з ними дуже змістовні переговори.

І ще одне. Обов’язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. І особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам.

Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги.

Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами.

Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям.

Вічна слава усім, хто став на захист держави!

Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!

Напевне, останнє. Сьогодні – три роки, як я став Президентом України. Дякую за довіру. Пишаюся тим, що я Президент.

Люблю вас!

Не підведу!

Слава Україні!