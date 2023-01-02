ППО збила усі 39 “шахедів”, які летіли вражати інфраструктуру. 313 доба на фронті

02.01.2023 16:42

росіяни атакували дронами – камікадзе Київщину. Українським бійцям вдалося знищити 22 безпілотника. У столиці пошкоджена енергетична інфраструктура. Знеструмлені об’єкти теплопостачання. Не дає ворог спокою і Куп’янському напрямку. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. А в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську триває опір партизан. Далі наш традиційний огляд із лінії фронту.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Дніпряни НЕ ВТРИМАЛИСЬ від використання салютів у новорічну ніч

02.01.2023 15:45

Збили ракету на підльоті до Дніпра! ППО знищило усі ворожі цілі над областю

02.01.2023 15:11

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.01.2023

02.01.2023 8:09

Наше з вами відчуття єдності, справжності так контрастує зі страхом, який запанував у Росії – звернення Президента України

01.01.2023 20:09

НОВОРІЧНЕ ДИВО: з полону звільнили ще 140 українців

01.01.2023 17:09

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.01.2023

01.01.2023 8:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com