ППО збила усі 39 “шахедів”, які летіли вражати інфраструктуру. 313 доба на фронті

росіяни атакували дронами – камікадзе Київщину. Українським бійцям вдалося знищити 22 безпілотника. У столиці пошкоджена енергетична інфраструктура. Знеструмлені об’єкти теплопостачання. Не дає ворог спокою і Куп’янському напрямку. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. А в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську триває опір партизан. Далі наш традиційний огляд із лінії фронту.

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