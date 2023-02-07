Всі ворожі сценарії опрацьовуємо, державу захищаємо – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Звітую про цей день – черговий день нашої оборони.

Перше. Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України. Вважаю саме такий пройдений шлях призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і працівників наших правоохоронних органів.

Василь Малюк певний час був виконувачем обов’язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений.

Дякую народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення.

Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади.

Відповідні призначення погоджені Кабінетом Міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз.

Зустрівся сьогодні з міністром оборони Німеччини, який прибув у Київ. Тематика розмови очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки і щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Я дякую Німеччині та всім партнерам за відповідну підтримку.

Сьогодні ж традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках.

Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях.

Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше.

А зміцнюємо державу по всьому периметру.

І я хочу сьогодні відзначити бійців на двох напрямках. Наших прикордонників, які воюють на Донбасі. За щоденну хоробрість і стійкість у боях. За результати. Луганський та Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави! Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання «Північ».

Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо.

Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United24 – нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом.

Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою.

Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним.

Був радий почути, що наша державна благодійна платформа змогла акумулювати вже майже 300 мільйонів доларів від звичайних людей і компаній із понад ста країн світу.

Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Висловив співчуття. Розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб пройти це важке випробування.

Українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію після землетрусів. Сподіваюся, вдасться зберегти життя якнайбільшій кількості людей.

Дякую всім, хто береже життя!

Дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто допомагає.

Слава Україні!