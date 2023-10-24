Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.10.2023

Оперативна інформація станом на 06.00 24 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Орлівка, Олексендропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Оріхів, Мала Токмачка, П’ятихатки Запорізької області; Зміївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Садове, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 5 атак ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили близько 15 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!