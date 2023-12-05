Сьогодні збили російський бойовий літак у районі Зміїного, який заходив для удару по Одеській області – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Дякую нашим захисникам неба – якраз сьогодні збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі. Літак заходив для удару по Одеській області. Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі «мінусувати» терористів. Посилюємо нашу ППО, зокрема на Одещині. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає.

Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів – це одна з тих країн, які підтримують нас найбільше. Вагомо, зокрема ППО. Обговорили вже зроблене. Серед іншого ситуацію на півдні нашої держави – роботу нашого експортного коридору, наш зерновий експорт. Я поінформував про ситуацію на полі бою – про наші можливості. Про оборонні пакети, які потрібні. Звичайно, окрім іншого, ми встигли обговорити й питання європейської інтеграції. Україна виконує все, що необхідно, і вже найближчими днями очікуємо ухвалення Верховною Радою України кількох євроінтеграційних законопроєктів – дуже важливих. Позиція кожного депутата матиме значення, і буде, я впевнений, принципово оцінюватись усім нашим суспільством.

І кілька найбільш емоційних речей за сьогодні.

Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для усіх Героїв України – їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Не за роки, не колись потім, а зараз. Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру – 21 Герой України. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби. Із цих 21 девʼять – полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України. Усіх. Зокрема й тих, хто воював до 24 лютого – за час від 14-го року, бойові хлопці. Це справедливо.

І дуже символічно, і на рівні сенсів максимально справедливо, що перед Днем Збройних Сил України, який ми будемо відзначати завтра, Україна дякує всім своїм волонтерам. Тисячам, десяткам тисяч, сотням тисяч, навіть мільйонам небайдужих українців і українок, які приєдналися до волонтерського руху. І в час Майдану. І в час АТО. І зараз, у час повномасштабної війни. Ті, хто відчуває втому, але не втомлюється. Хто завжди поруч, і почує, і допоможе. Хто часом не знає вихідних, бо знає, що потрібно бригадам. Хто зараз у дорозі на фронт. Хто, можливо, саме цими хвилинами закриває черговий важливий збір. Хто забезпечує машинами, такмедом, дронами й усім тим, що необхідно. Швидкість та уважність, яких державі ще треба вчитися. Я дякую кожному волонтеру за те, що ви є в України. Дякую всім тим, хто допомагає також у прифронтових містах. Переселенцям. Людям літнього віку. Родинам із дітьми. Хто дбає про реабілітацію поранених. Хто памʼятає, як це важливо, коли сімʼї, що втратили рідних, на жаль, на цій війні, отримують тепло від небайдужих сердець і потрібну підтримку. Я дякую кожному й кожній із дружніх Україні країн – іноземцям, які стали тут рідними, бо теж із нами, з Україною, з необхідністю перемогти в цій війні. Перемогти, бо це про людей. Про людяність. Це про те, чим наш світ має відрізнятися від страшних часів минулого. Світло людської душі повинне перемагати.

Слава всім, хто бʼється й працює заради України та українців! Слава нашому потужному народу!

Слава Україні!