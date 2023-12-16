За цей тиждень знищено вже 104 «шахеди» зі 112, застосованих Росією – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала: майже три години.

Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні.

Я хочу зараз відзначити й наших захисників неба: лише за одну минулу ніч вони знищили тридцять «шахедів». Потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 «шахеди». Зі 112, застосованих Росією, – більшість. І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці! Були цього тижня й збиття ракет – зокрема, балістичних. «Петріоти», «Насамси», «Гепарди» й інші системи, надані партнерами, працюють на відмінно. Я дякую всім у світі, хто допомагає!

Готуємо й подальше посилення ППО – про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема – тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба.

І ще одне.

Різдво вже близько, і, хоч у багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз, які можуть підтримати в перспективі. І готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року. Уся команда – наша команда, наших міжнародників – працює 24/7. І я дякую кожному й кожній у державі, хто витримує такий самий темп, хто не втомлюється захищати, працювати, допомагати.

Слава всім, хто воює заради України! Слава всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері, де нам потрібна міцність!

Слава нашому народу!

Слава Україні!