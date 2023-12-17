Головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною спільного європейського дому – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Ми завершуємо цей дуже результативний тиждень – історичний тиждень.

Ми маємо рішення Європейської ради, заради якого працювали увесь рік, – рішення про відкриття переговорів щодо членства. Ближчими днями офіційно започаткуємо з Єврокомісією процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу – процес скринінгу. Готуємось і до роботи щодо переговорної рамки для України – очікуємо її навесні. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично ми визначились: Україна завжди буде частиною нашого спільного європейського дому. І я дякую усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення, – усім, хто долучився: і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять в нас, в Україну і в Європу.

Ми продовжуємо активно працювати й заради того, щоб наступний рік був і з достатніми програмами фінансової підтримки України. Це стосується і двосторонніх програм з державами-партнерами, і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. І це питання – питання про заморожені активи – було одним з тих дуже важливих рішень, що обговорювалися на перемовинах на тижні. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, країни «Сімки» можуть продемонструвати своє лідерство – активи держави-терориста та пов’язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України, для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контури рішень.

Абсолютно позитивні, змістовні відносини нашої держави з країнами Північної Європи – візит у Норвегію та саміт Україна плюс Північна Європа вкотре це довели. Я дякую за незмінне бажання наблизити перемогу України, наших людей, наших цінностей. Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія – кожна країна допомагає, кожна ставиться до нас абсолютно щиро. Дякую!

І окремо хочу подякувати всім лідерам, які й цей тиждень наповнили підтримкою нашої ППО, наших воїнів, наших оборонних перспектив.

Тиждень повернув увагу до України і в країнах Латинської Америки також. Дуже теплий, позитивний візит в Аргентину минулої неділі. Перемовини з новим Президентом Аргентини – ми бажаємо успіху і йому, і його державі, і всьому аргентинському народу. Зустрічі з лідерами інших країн регіону – Парагвай, Уругвай, Еквадор… Це одне з ключових завдань для України, стратегічне завдання – виводимо нашу зовнішню політику за межі традиційних напрямків. Наша держава, наші інтереси, українська культура й наш захист міжнародного права мають бути представлені та зрозумілі – в усіх частинах світу, і це завдання для кожного й кожної, хто працює від імені України та українців.

І ще одне.

Хочу відзначити сьогодні особливо воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма – в боях, разом з усіма – допомагають рятувати життя після російських ударів, разом з усіма – дають Україні більше безпеки. Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Максим Осіпов та молодший сержант Владислав Мороз. Я дякую вам, хлопці, за вашу результативність! Чотирнадцята бригада оперативного призначення – молодший сержант Сергій Тихенко та капітан Григорій Токарь. Дякую! Пʼятнадцятий Слов’янський полк Нацгвардії – молодший лейтенант Олександр Роговський та лейтенант Богдан Шуліка. Молодці, воїни! Світ допомагає, коли бачить, що держава й самі люди роблять усе, щоб захиститись, коли бачать, що країна дійсно має перспективу захиститись. І я дякую усім в Україні, усім нашим людям, які тиждень за тижнем доводять світу власною силою – Україна вистоїть, збереже свою незалежність і переможе. І окрема вдячність – ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки. Той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно було. Дякую!

Слава нашому народу! Слава Україні!