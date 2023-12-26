Буде правильно, щоб військові разом із депутатами визначилися з тим, як має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами.

Провів сьогодні Ставку – кілька годин. І майже вся була присвячена виробництву нашої зброї в наступному році. Щодо всіх елементів – від артилерії до дронів і ракет. Щодо кожного пункту – детальна розмова, детальне з’ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у виробництво. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генеральний штаб, Головком. Намітили з Прем’єр-міністром, який обсяг коштів треба спрямувати в «оборонку» прискорено.

Також урядовці мають визначитися з усіма завданнями для нашої дипломатичної роботи наступного року – саме щодо домовленостей із партнерами стосовно виробництва зброї, постачання компонентів та обладнання. Абсолютно всі плани, чіткий алгоритм дій – все основне має бути визначено для нашого оборонного комплексу, щоб наступний рік був максимально продуктивним. Україна мусить виробляти – самостійно або спільно з партнерами – усе, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити.

Звичайно, докладно обговорили на Ставці й ситуацію на фронті – усі напрямки, доповіді командувачів. Окрема вдячність нашим Повітряним силам – хороша робота по окупантах у Криму.

Провів сьогодні й нараду щодо нашої роботи з НАТО в наступному році. Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр, профільна віцепремʼєр-міністерка, міністр закордонних справ, міжнародники Офісу Президента. Стратегія України у відносинах з Альянсом абсолютно зрозуміла – це фундамент безпеки і для України, і для всієї Європи разом з Україною. Під таку стратегію формуємо й відповідну тактику дій. Зовнішня політика, комунікація, інституційні кроки в нашій державі. Все має бути максимально змістовним.

Увечері говорив із Вселенським патріархом Варфоломієм. Подякував йому за привітання українців та всієї України з Різдвом Христовим та за незмінну підтримку нашого народу, нашої держави. Фанар бере участь у роботі щодо Формули миру. І це важливо, що й духовні лідери світу залучені до цієї спільної роботи – роботи світової більшості. Ми маємо разом – усі у світі – продовжувати наш тиск на російську державу. Це справедливо.

Ще кілька речей.

Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону.

І, звичайно, вдячність нашим воїнам. Сьогодні є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме – спецпризначенців із підрозділу Тимура та воїнів нашої 24-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!

Я дякую всім, хто дбає про Україну! Я дякую всім, хто пам’ятає, що результат для України потрібен кожного дня – максимальний результат.

Слава Україні!