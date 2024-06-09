Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас – для кожного в Україні – нормальні обставини життя, хоч би що відбувалося. Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Хоч би коли це відбувалось. Хоч би де це відбувалось. І в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності – наявність системи і людей, чия робота – рятувати. По всій державі. І я дякую кожному й кожній, усьому колективу ДСНС України, хто справді старається виконати ефективно свою роботу. Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють у Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько. Головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці! Старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов. Капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та всім вашим колегам! Також окремо й особливо вдячний працівникам ДСНС України в Донецькій області. Кожному й кожній, хто попри все рятує людей і зберігає силу України. Персонально сьогодні відзначу хлопців, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую!

Зараз серед наших головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості нашого суспільства. Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя. Життя, яке маємо зберегти попри будь-які спроби Росії тиснути та знищувати. Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось. Я дякую кожному, хто допомагає!

І ще одне.

Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність. Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.

Слава Україні!