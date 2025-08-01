Дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву – звичайний житловий будинок, пряме влучання. Двадцять вісім людей убила ракета, загалом у місті 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й рік, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік … Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу. Багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну. Давно є вже пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, сильних санкцій – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, вдячна Європі, всім іншим нашим друзям у світі, хто прагне миру. Україна готова працювати максимально оперативно заради миру. Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення. Саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів. Я хочу подякувати Президенту Трампу за готовність до такої зустрічі. Я вдячний усім, хто підтримав. Потрібна готовність Росії. Голова Офісу, секретар РНБО, міністр закордонних справ будуть продовжувати комунікацію з нашими партнерами щодо цього. Сьогодні говорив з Прем’єр-міністром Британії, зокрема про таку дипломатичну роботу, про контакти з нашими партнерами. Вдячний Британії за готовність допомагати. Звісно, важливо, що можемо розраховувати на подальшу оборонну підтримку, на політичну взаємодію.

Були сьогодні доповіді наших урядовців: Юлії Свириденко, міністрів оборони, економіки, фінансів. Ми обговорили роботу з нашими партнерами – рішення, які ухвалюємо, фінансові питання. Всі аспекти стійкості для нашої країни ми забезпечуємо так, як потрібно. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію наслідків російських ударів.

Сьогодні ж провів нараду за підсумками зустрічі з нашими людьми, які були звільнені з російського полону. В понеділок була зустріч, дуже-дуже змістовна, і багато питань: реабілітація після полону, гарантування всіх прав, відновлення документів, соціальна адаптація. Дуже чутливе питання – повернення цивільних із полону. Андрій Єрмак доповів щодо рішень, які вже напрацював наш Координаційний штаб, рішень, які вже реалізовуються. Також готується законопроєкт, що дає захист, належне відновлення після полону, – щодо хвороб, які були набуті в полоні. А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони. Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених. Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів – сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо. Дякую всім, хто дбає про Україну, всім, хто працює, хто воює заради нашої держави.

Слава Україні!