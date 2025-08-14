Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 14.08.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 14.08.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1268-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!