Працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот» – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Провів сьогодні Ставку. Багато про енергетику: відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним у дипломатії, і є кілька завдань саме щодо необхідного обладнання для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів.

Також працюємо щодо газу – забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом. Визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є.

Звісно, були військові доповіді. Детально – щодо збільшення авіаційної складової: буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема більше гелікоптерів. На доповіді була Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко – теж щодо енергетичних питань. Хороші домовленості зі Словаччиною після візиту Прем’єр-міністра України. Я вдячний за це.

Ми працюємо і щодо проєктів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також щодо газу й нафти. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки всьому регіону, Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії – енергоринок у Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їх постачання. Росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу, це точно не можна фінансувати коштом Європи. В жодній іншій частині світу Путін не заробить таких коштів, які він мав у Європі до цієї війни і які ще досі, на жаль, заробляє. Європа буде й надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії – на тижні буде багато перемовин щодо санкцій. Я дякую всім, хто допомагає.

Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль, і передусім про результати «Рамштайну» та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки. Окремо – дуже предметно – ми працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем «Петріот». Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України і працюватиме довгостроково. У Вашингтоні я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і «петріоти», і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком достатня – Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні у Вашингтоні було достатньо для цього підтримки.

І ще одне.

Говорив із Президентом Макроном, зокрема про наявні дипломатичні перспективи. Треба тиснути на Росію й надалі – зараз правильний момент, і тиск може відкрити нові перспективи. Говорив і з Прем’єр-міністром Данії. У нас із Данією співпраця дуже змістовна, і це стосується оборонного виробництва та інших форм підтримки для України. Дуже цінуємо політичну підтримку, тим більше зараз триває головування Данії у Євросоюзі, і це допомагає нам посилювати наші позиції. Готуємо спільні європейські рішення, які допоможуть. Ми розраховуємо на результативний тиждень.

Слава Україні!