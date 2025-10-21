Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.10.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 21.10.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 336-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Оріхів Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 130 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!