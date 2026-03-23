Є інформація від розвідки, що росіяни готують масований удар – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Коротко про цей день. ГУР – доповідь по ситуації навколо Ірану. Є більше підтверджень, що росіяни продовжують надавати іранському режиму допомогу з розвідувальними даними. Це очевидно деструктивна діяльність, і треба її припинити, оскільки це працює тільки на ще більшу дестабілізацію. Всі нормальні держави зацікавлені в тому, щоб гарантувати безпеку й не допустити більших проблем: уже ринки в негативі, і це значно ускладнює паливну ситуацію в багатьох країнах. Тому росіяни своєю допомогою іранському режиму зберегтися та бити влучніше фактично додають час війні. Реакція має бути. Звісно, будемо жорстко реагувати й на те, що Білорусь продовжує надавати свої послуги Росії в терорі проти України. Вже таке було, що на території Білорусі встановлювали спеціальну апаратуру для підтримки атак «шахедів» проти Києва та наших північних регіонів уздовж кордону Білорусі. Це тоді, на жаль, посилило російські удари. Але ми діяли й ліквідували відповідні антени. Зараз від нашої розвідки маємо інформацію, що Росія збирається і надалі використовувати територію Білорусі та ще тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Відповіді на це будуть. І будуть відчутні.

Була сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Хмари. Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта. Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога. Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей.

Говорили з міністром оборони Михайлом Федоровим. Визначили ключові речі на найближчий час, які потребують рішень. Будемо й надалі старатися масштабувати російські втрати – потрібно достатньо дронів усіх типів і більш системні підходи до управління людьми в армії, щоб фронтові позиції були сильніші.

Ще одне.

Сьогодні детально говорили з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким щодо ситуації в нас в Україні з паливом. Урядовці, Нафтогаз та всі інституції мають працювати дуже тісно з учасниками паливного ринку, щоб постачання було без збоїв і щоб суспільство бачило чіткіше, які можливості державної підтримки є. Вдячний і тим сусідам України, які надійністю співпраці з нами допомагають пройти цей непростий період. Спільні дії та координація завжди допомагають. Дякую!

І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну.

Слава Україні!