Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 24.03.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1490 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бачівськ Сумської області; Просяна, Олексіївка, Іванівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське, Оріхів, Долинка та Омельник Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосереджження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1023 безпілотні літальні апарати, 180 одиниць автомобільної техніки.

