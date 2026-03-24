Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні фактично всю добу від ночі Росія б’є по Україні «шахедами». Був масований удар уночі: і ракети, і «шахеди». Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме «шахеди». Географія цього удару дуже широка. І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога. Серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему. На жаль, є влучання також у звичайні будинки – атаковані центри наших міст, історичний центр Львова. Була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку XVII століття. Іранські «шахеди», модернізовані Росією, бʼють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок.

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати цю війну. А якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують Росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність. Те, що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі. Щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій. Це небезпечно для всіх. Саме як сигнал. Як напрямок шляху. Точно не «шахед» має бути головним символом того, що відбувається тут у нас, у Європі, і на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Людям хочеться нормального життя. І завдання лідерів – сприяти цьому. Я вдячний кожному лідеру, кожній країні, усім парламентарям і громадським діячам у країнах – наших партнерах, які не мовчатимуть про те, що відбувається, і які й надалі допомагатимуть нам тиснути на Росію заради реального миру. Я хочу подякувати кожному, хто напрацьовує нові та дієві формати міжнародної координації, щоб спільно захищатись і щоб реально протистояти і ракетним, і дроновим атакам. Точно має бути більше контролю, більше координації, щоб Росія та іранський режим і інші подібні утворення не могли легко отримувати доступ до мікроелектроніки та інших складових, які потрібні для виробництва зброї. Точно має бути у Європі та в інших частинах світу більше виробництв, більше взаємодії для сучасної та надійної протиповітряної оборони. Ми саме так працюємо з нашими партнерами й ми готуємо відповідні домовленості. Технології війни вийшли на такий рівень, коли протиповітряна оборона має бути багатокомпонентною. І щоб бути дійсно сильною, ППО має бути спільною – коли не хтось один, а всі разом дбають про захист неба. І я дякую кожному, хто продовжує працювати на дипломатію і на намагання знаходити достойні й скоординовані відповіді на кожен виклик.

Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Реального руху поки, на жаль, немає – Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією – реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії. Мир повинен бути надійним – саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково.

Слава Україні!