Вибори під час війни? Українці зробили вибір! Який він?

24.03.2026 20:05
Війна чи демократія? Українці зробили вибір! Який він? За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 69% українців вважають, що вибори мають відбутись лише після завершення війни. А у Верховній Раді заявили — наразі досягнуто консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Тим не менш дискусії на цю тему не припиняються. Чи готують політики агітаційні кампанії, кому першочергово вигідні перегони і чому? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

