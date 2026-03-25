Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента

25.03.2026 20:37
Шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари та влучання. Особлива увага – Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики. Я доручив урядовцям і команді Офісу Президента також пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, і в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів. Ще раз сьогодні пройшлися з Прем’єр-міністром України і керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях. Повітряні сили, Збройні Сили України теж мають, що зробити.

Активно працює наша дипломатична команда, і зокрема говоримо з країнами Близького Сходу та Затоки, які зараз мають надзвичайний інтерес до українського досвіду захисту від дронів, передусім. Уже бачимо, що не тільки «шахеди» бʼють там, на Близькому Сході та в Затоці, але й усе більше фактів про застосування FPV-дронів. Це сучасна війна, до якої треба бути готовими. Україна має цю експертизу, і ми потребуємо – взамін на нашу підтримку – відповідної підтримки в тому, із чим нам тут складніше – це й захист проти балістики, і фінансові ресурси на оборону. Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас. І зараз ситуація у світі така, що тільки скоординовані та спільні дії можуть гарантувати справжні результати й справжню безпеку. Ми бачимо, що у Європі нас блокують, і поки цей ризик є, нам треба шукати додаткові можливості посилення. Близький Схід і Затока – це правильна перспектива, на наш погляд, й серйозні можливості посилити нас.

Також детально працюємо з нашими надійними партнерами у Європі для масштабування спільних проєктів із виробництва зброї, передусім дронів. Вдячний кожній країні та кожному лідеру, які вже з нами. Будуть і ще нові домовленості – готуємо їх. І, звісно, – вдячність нашим воїнам. Наші позиції на фронті, наші позиції у вітчизняному виробництві, наша сила тут, удома, – саме це дозволяє Україні привертати глобальну увагу. Без глобальної уваги майже неможливо вистояти в такій війні. А без сильного захисту світ не помічає народи, які б’ються за свободу. Саме тому наша сміливість, наша сила – це найголовніший український актив. Захищаємо нашу державу. Захищаємо нашу незалежність. Досягаємо результатів для України.

Слава Україні!

