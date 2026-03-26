Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 26.03.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1492-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Коломийці, Новоселівка, Христофорівка. У Запорізькій області від авіаударів постраждали: Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Копані, Долинка, Верхня Терса, Кам’янка, Воскресенка, Барвінівка, Новосолошине, Любимівка, Веселянка та Новоолександрівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. Протягом доби зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка.

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також ворог втратив танк, чотири бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 2038 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

