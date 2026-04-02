Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 02.04.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 02.04.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1499 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9695 дронів-камікадзе та здійснив 3889 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Лужки та Есмань Сумської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Гуляйпільське, Микільське та Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу окупантів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Лиману та Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку минулої доби окупанти здійснили одну спробу просунутися у бік населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Яблунівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Гришине та Філія.

На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Нове Запоріжжя, Березове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Цвіткового, Гіркого, Святопетрівки, Оленокостянтинівки та Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив два танки, сім бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2497 безпілотних літальних апаратів, 195 одиниць автомобільної техніки.

Слава Україні!