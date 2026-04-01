Тиша на Великдень могла б бути саме тим сигналом, який усім скаже: дипломатія може бути успішною – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Коротко про цей день. Фактично всю добу наші воїни збивають російські безпілотники – повітряні тривоги були в більшості регіонів, більш ніж 700 російських дронів, значна частина з них – «шахеди». Відсоток збиття за цю добу доволі високий: близько 90 %, але, звісно, потрібно вище. На жаль, були влучання, зокрема у Волинській області, у Закарпатській області, на Тернопільщині, у Чернівецькій області, у Черкаській області, на Франківщині, також в інших регіонах. Усюди, де потрібно, тривають відновлювальні роботи. Серед основних мішеней для росіян знов енергетика. У Луцьку були пошкоджені також продовольчі склади, термінал «Нової пошти». На Полтавщині, в інших областях є пошкодження житлових будинків. Фактично це відповідь росіян на нашу пропозицію припинення вогню на Великодні свята. Україна відкрито зробила таку пропозицію Росії. Росія відповідає «шахедами» і продовжує свої терористичні операції проти нашої енергетики, проти нашої інфраструктури.

Я говорив сьогодні з американською командою, зокрема про це. Потрібні інші сигнали, і тиша на Великдень могла б бути саме тим сигналом, який усім скаже: дипломатія може бути успішною. Україна робить усе, щоб підтримати роботу заради миру. Сьогодні ми детально говорили зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером, долучилися Ліндсі Грем і Марк Рютте. Ми говорили про те, як зміцнити дипломатію, які кроки можливі, також – про гарантії безпеки та про залучення європейців. Була позитивна розмова. Я хочу подякувати, Стіве, Джареде, Ліндсі, Марку. Ми домовилися посилити гарантії безпеки, і я вже доручив нашій команді дати оперативно оновлення у документи, щоб гарантії безпеки для України були сильними, і щоб перспектива відбудови після війни була реальною, та щоб усе було працездатним. Усе має бути актуальним. Ми бачимо, які зміни у світі. Як багато може змінитися за один момент. Це стосується і альянсів, і безпекових викликів. Україна має отримати надійну безпеку, і це головне завдання. Я вдячний, що представники Президента Сполучених Штатів чують нас і готові працювати разом, щоб знайти правильні компроміси, правильні кроки, правильні рішення. Ключ у тому, як і про що ми всі разом говоримо з Росією. Та в тому, як підготовлені документи, зокрема про гарантії безпеки. Щоб українці чітко розуміли, як партнери будуть реагувати у випадку повторення російської агресії та що, власне, буде стримувати Росію від агресії. Потрібні спільні сильні позиції, і наш український внесок у цю силу точно є. З Америкою ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Я розраховую, що команди попрацюють найближчим часом предметно, щоб ми всі могли відчути прогрес. Тристоронній формат важливий, лідерський формат – усе це потрібно.

Ще одне.

Важливо, що Рустем Умєров продовжує зараз працювати з країнами, які зацікавлені в нашій українській експертизі для захисту. Ми готуємо довгострокові угоди. Саме довгострокова співпраця завжди найкраще дає результати. Вже є домовленості із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром. Ми працюємо з Йорданією. Ми в комунікації з Кувейтом, вже з Іраком та Бахрейном. І також уже є вагома зацікавленість Туреччини та деяких інших країн з-поза меж Близького Сходу, зацікавленість в нашій українській силі. І ми обов’язково підтримаємо тих, хто підтримує нас. Ми готові працювати з тими, хто поважає нас, поважає Україну, поважає українців і готовий на десятиліття будувати реальну співпрацю. Це те, що дасть Україні впевненість. Це те, що дасть нашим партнерам безпеку. Будуть домовленості також із нашими партнерами у Європі – я вже говорив про це з багатьма. Сьогодні говорив Прем’єр-міністром Норвегії. Дякую, Йонасе! Хороша розмова. Сьогодні була розмова з Прем’єр-міністром Британії – ми готуємо нові сильні речі. Дякую, Кіре! Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!