ТАНКИ ВІД ДАНІЇ / ПІДСУМКИ РАМШТАЙНУ / КОМПРОМІС ІЗ ПОЛЬЩЕЮ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ

23.09.2023 15:30

Огляд міжнародних новин за тиждень

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Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.09.2023

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Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.09.2023

24.09.2023 10:09

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.09.2023

23.09.2023 9:13

Війна із тишею: 24 вересня відзначають Міжнародний день глухих

22.09.2023 20:48

Драміком відкриває новий сезон спектаклем «Люче і Фелікс»

22.09.2023 20:05
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