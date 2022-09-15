ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. БОГДАН ЧЕГІЛЬ

Продовжують працювати попри інтенсивні обстріли. Про роботу міграційної служби у воєнний час поговоримо з очільником головного управління у Дніпропетровській області Богданом Чегілем

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