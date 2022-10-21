ДОКЛАДНО ПРО: ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. МИХАЙЛО ЛИСЕНКО

Про режим заощадження, аби уникнути блекауту у Дніпрі, поговоримо з заступником міського голови Михайлом Лисенком

ДОКЛАДНО ПРО
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