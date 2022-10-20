ДОКЛАДНО ПРО: СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ, ПРОГРАМУ “ПРИХИСТОК” ТА ЧАТ-БОТ. ОЛЬГА ГОРБ

Про соціальні виплати та спеціальний чат-бот поговоримо з заступницею голови обласної військової адміністрації Ольгою Горб

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