ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ НОВОМОСКОВСЬКА У ВОЄННИЙ ЧАС. СЕРГІЙ РЄЗНІК

Про оперативну ситуацію у Новомосковську поговоримо з очільником міста Сергієм Рєзніком

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