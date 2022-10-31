«Про Нікополь» 31.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Марганецької громади / Спогади рідних про героя-нікопольця Сергія Сову – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 5 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 30.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Нікополя та Марганця / Пошкоджені будинки та підприємство, ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 29.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Поранено місцевого мешканця / Пошкоджені будинки, АЗС, гаражний ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 28.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Руйнування житлових будинків та інфраструктури / Ситуація на ЗАЕС та ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 27.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ліквідація наслідків руйнувань / Збір коштів на гуманітарну допомогу ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 26.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Прибережні громади знову на лінії вогню / Відзнака правоохоронців ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 25.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Нікополя та Марганця, фейки про «брудну ядерну бомбу» та ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 24.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ліквідація нещодавніх обстрілів, ситуація на ЗАЕС, нова схема ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 23.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Шестеро поранених та пошкодження будинків, дитсадка, автівок у ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 22.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Пошкодження внаслідок нічних атак по району та відключення ... Про Нікополь 8 переглядів «Про Нікополь» 21.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ліквідація наслідків атак, підготовка до зими, ситуація на ЗАЕС та ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 20.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ліквідація окупантів, та наслідків атак, ситуація на ЗАЕС, економія ... Про Нікополь 14 переглядів «Про Нікополь» 19.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріл громад з артилерії та дронів-камікадзе / Евакуація людей 60+ ... Про Нікополь 12 переглядів 123…8»Сторінка 1 з 8