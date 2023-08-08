ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН? Яким буде начальний рік і хто відповість за безпеку учнів знає #ВасильєвГостро

Знання чи безпека? Якість освіти, чи надійність шкільних укриттів? Що насамперед турбує батьків і вчителів? А головне – хто відповідатиме за ризики? Про організацію навчального процесу у школах та вишах Дніпра директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенія Сушко, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, голова ради ректорів вишів Дніпропетровської області Сергій Оковитий та голова батьківського комітету Індустріального району Дніпра Лариса Тинтулова у #ВасильєвГостро📌