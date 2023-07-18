🌿Панацея від хвороб чи надприбутковий бізнес? Говоримо відверто у #Васильєвгостро📌


🌱В Україні легалізують медичний канабіс. Чи стане це спасінням для багатьох тяжкохворих, число яких збільшилось під час війни? Або насправді мова про надприбутковий бізнес, і Україну перетворять на нову “колумбію”? Чи не відкриє новий закон “скриню Пандори”? Про це відверто поговоримо з провідними експертами – лікарем психологом-наркологом Леонідом Власенком, професоркою Ольгою Богомолець та фахівчинею Дніпропетровської обласної військової адміністрації наркологом Наталією Білою

 

Васильєв Гостро
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